Saat Abu Nawas Jail Banget Bagi-Bagi Hadiah Pukulan ke Prajurit Istana

ABU Nawas mendapat hadiah aneh dari Baginda Raja. Gara-gara terjerat pasal penghinaan terhadap Baginda Raja, Abu Nawas pun dihukum. Dia dipukuli tentara kerajaan berbadan kekar.

Setelah dijatuhi hukuman pukulan, Abu Nawas diusir keluar istana. Saat sampai di pintu gerbang kota, dia dicegat oleh prajurit istana.

"Hai Abu Nawas. Tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masak kau lupa pada janjimu itu?" ujar si penjaga pintu gerbang seperti dilansir nu.or.id.

Dengan perasaan karut-marut, Abu Nawas hanya diam membisu. Dia khawatir emosinya meledak jika langsung menanggapi si penjaga pintu gerbang itu.

"Kok kau diam saja? Kita sepakat, jika kau diberi hadiah oleh Raja, maka hadiah itu dibagi dua; engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya si penjaga.

"Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Raja yang diberikan kepadaku tadi?" ujar Abu Nawas balik bertanya.