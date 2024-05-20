Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mengenang Presiden Iran Ebrahim Raisi Disambut Sholawat saat Sholat di Masjid Istiqlal

Hantoro , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:01 WIB
Mengenang Presiden Iran Ebrahim Raisi sholat di Masjid Istiqlal. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRESIDEN Iran Ebrahim Raisi menjadi pusat perhatian setelah mengalami kecelakaan helikopter. Helikopter yang membawa Raisi, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian, dan sejumlah pejabat tinggi dilaporkan jatuh pada Ahad 19 Mei 2024 di wilayah pegunungan di Dizmar, Iran. 

Presiden Iran Ebrahim Raisi dikenal memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Terbukti ia dan jajaran pada 24 Mei 2023 berkunjung ke Tanah Air dan menyempatkan diri sholat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Presiden Iran Ebrahim Raisi di Masjid Istiqlal. (Foto: Bachtiar Rojab/MNC Portal)

Kala itu Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi disambut sholawat ketika tiba di Masjid Istiqlal. Kehadirannya merupakan bagian dari mengikuti pertemuan persahabatan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar hingga tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

Dalam pantauan MNC Portal kala itu, Raisi terlihat tiba diiringi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari Indonesia maupun Iran. Ia mengenakan pakaian gamis khas Timur Tengah dengan dibalut sorban hitam.

Kehadiran Raisi sontak membuat jamaah Masjid Istiqlal yang sedang menunggu sejak adzan Sholat Dzuhur dikumandangkan menjadi antusias. Jamaah yang mulanya duduk rapi, tiba-tiba menghampiri Raisi ingin menyapanya.

Kedatangan Raisi juga diiringi sholawat yang dikumandangkan para jamaah hingga ketua ormas yang hadir di Masjid Istiqlal. Setelah beberapa saat menyapa para jamaah dengan melambaikan tangan, Raisi akhirnya ikut serta membentuk saf dan Sholat Dzuhur berjamaah. 

