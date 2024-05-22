Sejarah Islam di Azerbaijan, Negara Muslim tapi Sekutu Israel

Ilustrasi sejarah Islam di Azerbaijan negara Muslim tapi sekutu Israel. (Foto: Shutterstock)

SEJARAH Islam di Azerbaijan yang merupakan negara Muslim tapi sekutu Israel dibahas dalam artikel berikut ini. Republik Azerbaijan adalah sebuah negara di persimpangan Benua Eropa dan Asia Barat.

Azerbaijan berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Georgia dan Armenia di barat, serta Iran di selatan. Sementara Republik Otonomi Nakhichevan (sebuah eksklave milik Azerbaijan) berbatasan dengan Armenia di sebelah utara, Iran di selatan, dan Turki di barat.

Mayoritas populasi penduduk Azerbaijan adalah Syiah dan turunan Turki Barat, dikenal sebagai Azerbaijani, atau singkatnya Azeri.

Azerbaijan merupakan negara sekuler dan telah menjadi anggota dari Dewan Eropa sejak 2001. Mereka juga negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Azerbaijan Sekutu Israel

Azerbaijan dan Israel mulai menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1992 setelah kemerdekaan Azerbaijan dari Uni Soviet. Keduanya memiliki hubungan strategis dan ekonomi yang kuat.

Israel membantu Azerbaijan dalam modernisasi militer dan keamanan. Israel juga dilaporkan diam-diam membantu Azerbaijan merebut kembali Nagorno-Karabakh dari separatis pro-Armenia.

Israel disebut mengirim senjata-senjata kuat ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Hal tersebut diungkapkan oleh para ahli dan pejabat-pejabat Armenia.