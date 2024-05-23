Biodata Ustadz Abdullah Roy, Dai Indonesia yang Pernah Mengisi Kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi

Ilustrasi biodata Ustadz Abdullah Roy dai Indonesia yang pernah mengisi kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi. (Foto: YouTube HSI Abdullah Roy)

BIODATA Ustadz Abdullah Roy bisa disimak dalam artikel berikut ini. Beliau adalah dai Indonesia yang pernah menjadi pengajar tetap kajian berbahasa Indonesia di Pintu 19 Masjid Nabawi pada periode 1434–1438 Hijriah/2013–2017 Masehi.

Ustadz Dr Abdullah Roy Lc MA dipercaya mengisi kajian di Masjid Nabawi setelah melalui seleksi dari para ulama besar Arab Saudi. Ia pun dipandang layak menyampaikan kajian-kajian agama Islam di Masjid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tersebut.

Tidak hanya Ustadz Abdullah Roy, terdapat juga beberapa dai lainnya dari Indonesia yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengisi kajian Islam ilmiah di Masjid Nabawi, di antaranya Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA, Ustadz Anas, dan Ustadz Dr Ariful Bahri Lc MA.

Profil Ustadz Abdullah Roy

Dihimpun dari Pengetahuan.id, Ustadz Dr Abdullah Roy Lc MA memiliki nama lengkap Roy Grafika Penataran. Ia lahir di Kretek, Bantul, Yogyakarta, pada 1 Mei 1980.

Ustadz Abdullah Roy menempuh pendidikan formal dimulai dari TK ABA Busuran (1986), SD Kretek 1 (1986–1992), SMP 1 Bantul (1992–1995), dan SMA 1 Yogyakarta (1995–1998).

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Di sana, Ustadz Abdullah Roy menimba berbagai ilmu Islam, yakni Syu'batul Lughah (2000–2001), S-1 Fakultas Hadits (2001–2005), S-2 Fakultas Dakwah Jurusan Aqidah (2005–2010), S-3 Fakultas Dakwah Jurusan Aqidah (2010–2017).