Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Biodata Ustadz Abdullah Roy, Dai Indonesia yang Pernah Mengisi Kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |12:35 WIB
Biodata Ustadz Abdullah Roy, Dai Indonesia yang Pernah Mengisi Kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi
Ilustrasi biodata Ustadz Abdullah Roy dai Indonesia yang pernah mengisi kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi. (Foto: YouTube HSI Abdullah Roy)
A
A
A

BIODATA Ustadz Abdullah Roy bisa disimak dalam artikel berikut ini. Beliau adalah dai Indonesia yang pernah menjadi pengajar tetap kajian berbahasa Indonesia di Pintu 19 Masjid Nabawi pada periode 1434–1438 Hijriah/2013–2017 Masehi.

Ustadz Dr Abdullah Roy Lc MA dipercaya mengisi kajian di Masjid Nabawi setelah melalui seleksi dari para ulama besar Arab Saudi. Ia pun dipandang layak menyampaikan kajian-kajian agama Islam di Masjid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tersebut.

Tidak hanya Ustadz Abdullah Roy, terdapat juga beberapa dai lainnya dari Indonesia yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengisi kajian Islam ilmiah di Masjid Nabawi, di antaranya Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA, Ustadz Anas, dan Ustadz Dr Ariful Bahri Lc MA.

Ustadz Indonesia mengisi kajian di Masjid Nabawi. (Foto: Okezone/Rani Hardjanti)

Profil Ustadz Abdullah Roy

Dihimpun dari Pengetahuan.id, Ustadz Dr Abdullah Roy Lc MA memiliki nama lengkap Roy Grafika Penataran. Ia lahir di Kretek, Bantul, Yogyakarta, pada 1 Mei 1980.

Ustadz Abdullah Roy menempuh pendidikan formal dimulai dari TK ABA Busuran (1986), SD Kretek 1 (1986–1992), SMP 1 Bantul (1992–1995), dan SMA 1 Yogyakarta (1995–1998).

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Di sana, Ustadz Abdullah Roy menimba berbagai ilmu Islam, yakni Syu'batul Lughah (2000–2001), S-1 Fakultas Hadits (2001–2005), S-2 Fakultas Dakwah Jurusan Aqidah (2005–2010), S-3 Fakultas Dakwah Jurusan Aqidah (2010–2017). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/614/3095141/menag-sebut-banyak-orang-ngaku-ulama-bermodal-haji-tapi-minim-kapasitas-CzfRfWvOJl.jpg
Menag Sebut Banyak Orang Ngaku Ulama Bermodal Haji, tapi Minim Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/614/3073764/profil-syekh-ahmad-bin-ali-al-hudzaifi-imam-masjid-nabawi-yang-berkunjung-ke-indonesia-83VNu3HkUR.jpg
Profil Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi yang Berkunjung ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069898/kisah-syekh-maher-imam-masjidil-haram-yang-lulusan-jurusan-matematika-VJ0lhXEuvM.jpg
Kisah Syekh Maher, Imam Masjidil Haram yang Lulusan Jurusan Matematika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/614/3053395/profil-syekh-ahmad-yassin-yang-ramal-israel-hancur-2027-Kxl1JFvGW7.jpg
Profil Syekh Ahmad Yassin yang Ramal Israel Hancur 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/621/3049958/ini-ulama-yang-berperan-dalam-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945-O088rw2yo0.jpg
Ini Ulama yang Berperan dalam Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/614/3039918/kukuhkan-forum-dai-se-asia-tenggara-wapres-tonggak-baru-dakwah-islam-0iFpawr33F.jpg
Wapres Sebut Forum Dai Se-Asia Tenggara Jadi Tonggak Baru Dakwah Islam
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement