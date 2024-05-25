Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Jamaah Haji Wajib Tahu, Ini Sunnah dan Larangan ketika Sudah Berihram

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |16:04 WIB
Jamaah Haji Wajib Tahu, Ini Sunnah dan Larangan ketika Sudah Berihram
Ilustrasi sunnah dan larangan jamaah haji saat sudah berihram. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

BERIKUT ini dijelaskan sunnah dan larangan bagi jamaah haji ketika sudah berihram. Diketahui bahwa jamaah haji yang berangkat pada gelombang pertama sudah mulai bergerak dari Tanah Suci Madinah menuju Makkah sejak 21 Mei 2024.

Jamaah haji pun akan singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil miqat dan berihram, kemudian melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram. 

Info grafis tanda haji mabrur menurut Alquran dan hadits. (Foto: Okezone)

Sementara pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua bakal mulai terbang pada 24 Mei 2024. Dari embarkasi di Indonesia, mereka akan menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah.

Setibanya di Kota Jeddah, jamaah haji Indonesia akan mengambil miqat untuk beribadah umrah wajib di Masjidil Haram.

Maka itu, jamaah haji Indonesia harus memperhatikan sunnah dan larangan ketika sudah berihram di Tanah Suci berikut ini, seperti dikutip dari Kemenag.go.id

Tuntunan Sebelum Ihram

Melaksanakan sunnah ihram sebelum berangkat ke Bandara Makkah:

- Mandi sunnah (tata caranya seperti mandi wajib biasa)

- Mencukur bulu dan memotong kuku

- Memakai pakaian ihram

Jamaah saat di Masjid Bir Ali:

- Sholat sunnah dua rakaat

- Berniat umrah 

Halaman:
1 2
