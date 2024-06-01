Benarkah Hewan Kurban Boleh Berjenis Kelamin Betina?

BENARKAH hewan kurban boleh berjenis kelamin betina? Menyembelih hewan kurban memiliki ganjaran pahala luar biasa besar. Pengorbanan harta dan tenaga pada puncak hari raya Idul Adha tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik.

Dihimpun dari Muslim.or.id, menyembelih hewan kurban pada hari nahr atau Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "Dirikanlah sholat dan berkurbanlah (an nahr)." (QS Al Kautsar: 2)

Menyembelih hewan kurban termasuk amal salih yang paling utama. Ibunda Aisyah Radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (kurban), maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." (HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan sanad sahih, lihat Taudhihul Ahkam, IV/450)

Lalu hewan yang dibolehkan disembelih untuk kurban adalah jenis binatang ternak. Unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan sebagai pilihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an’am (binatang ternak) yang telah direzekikan Allah kepada mereka." (QS Al Hajj: 34)