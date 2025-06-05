Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik?

JAKARTA - Hewan apa yang terbaik untuk dikurbankan saat Idul Adha mungkin masih menjadi pertanyaan. Ini karena ada beberapa pilihan hewan untuk kurban, yaitu sapi, unta, dan kambing.

1. Hewan Kurban Terbaik

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah atau Abu Hurairah, disebutkan Rasulullah SAW memberikan teladan dalam memilih hewan kurban.

عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ

“Dari Aisyah atau dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ketika akan berkurban, beliau membeli dua kambing yang besar, gemuk, bertanduk, putih namun ada warna hitamnya” (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi).

Hadis ini menunjukkan, Rasulullah SAW memilih hewan kurban dengan kualitas terbaik, mencerminkan kesungguhan dalam ibadah. Kambing, sebagaimana dicontohkan, sering menjadi pilihan Nabi Muhammad.

Hal ini diperkuat hadis dari Anas bin Malik:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ

“Rasulullah SAW berkurban dengan dua domba, dan saya berkurban dengan dua domba” (HR. Al-Bukhari).

2. Kambing Pilihan Utama?

Terkait hal ini, sejumlah ulama mempunyai pandangan berbeda. Melansir laman Muhammadiyah, Kamis (5/6/2025), menurut mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan Ibnu Hazm, unta adalah hewan kurban paling utama, diikuti sapi, lalu kambing. Satu domba bahkan dianggap lebih baik daripada satu per tujuh bagian sapi. Pendapat ini didukung hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan waktu sholat Jumat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ…

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mandi pada hari Jumat, kemudian pergi (shalat Jumat) pada saat pertama, maka seakan-akan ia berkurban unta; pada saat kedua, seakan-akan ia berkurban sapi; pada saat ketiga, seakan-akan ia berkurban kambing…” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Urutan dalam hadis ini, yaitu unta, sapi, kambing dianggap sebagai indikasi hierarki keutamaan hewan kurban.

Unta memiliki keunggulan praktis, yaitu ukurannya besar, harga lebih mahal, dan jumlah daging yang melimpah. Ini membuat unta lebih bermanfaat untuk dibagikan kepada kaum muslimin.

Sapi juga memiliki keunggulan serupa dibandingkan kambing. Namun, skalanya lebih kecil.