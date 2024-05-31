Besar Mana Pahala Kurban Kambing atau Sapi?

BESAR mana pahala kurban kambing atau sapi? Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah ibadah dengan keutamaan luar biasa besar. Berkurban sebagai bentuk ketakwaan, keikhlasan, hingga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi yang ingin melaksanakan kurban sudah bisa menyiapkan hewan ternak yang akan disembelih berupa sapi, kerbau, kambing, atau domba. Sapi atau kerbau bisa untuk maksimal tujuh orang. Sedangkan sapi atau domba hanya untuk satu orang.

Di antara hewan-hewan tersebut, mana yang paling baik untuk dikurbankan sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam?

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc Ma mengatakan kambing atau domba lebih afdhol disembelih untuk kurban ketimbang sapi atau unta. "Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing dan domba," ungkap dia dalam kanal YouTube-nya.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memilih berkurban domba hingga puluhan ekor tiap Idul Adha. Padahal, kondisi ekonomi Rasulullah sangat mampu untuk menyembelih unta. Nabi Muhammad memiliki unta-unta terbaik sebagai tunggangannya dan istri saat itu.

"Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu menyembelih domba. Beliau menyembelih 65 ekor untuk beliau sendiri," ujarnya.

Ustadz Khalid menyebutkan domba yang disembelih Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berwarna putih dan hitam. Jadi jika mau lebih afdhol dalam berkurban, Khalid menyarankan silakan menyembelih kambing atau domba warna putih dan hitam seperti dilakukan Nabi.

Daging kambing atau domba adalah salah satu makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, sehingga dianjurkan untuk dimakan.

Dalam hadits diriwayatkan Imam Bukhari, kata Ustadz Khalid, dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassallam sangat gemar memakan paha kambing.

"Jadi kalau seorang Muslim, Muslimah, makan kambing karena ingin ikuti Nabi yang gemar makan kambing, itu pahala," ujarnya.