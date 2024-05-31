Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Besar Mana Pahala Kurban Kambing atau Sapi?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |16:31 WIB
Besar Mana Pahala Kurban Kambing atau Sapi?
Ilustrasi pahala kurban kambing dan sapi. (Foto: Freepik)
A
A
A

BESAR mana pahala kurban kambing atau sapi? Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah ibadah dengan keutamaan luar biasa besar. Berkurban sebagai bentuk ketakwaan, keikhlasan, hingga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi yang ingin melaksanakan kurban sudah bisa menyiapkan hewan ternak yang akan disembelih berupa sapi, kerbau, kambing, atau domba. Sapi atau kerbau bisa untuk maksimal tujuh orang. Sedangkan sapi atau domba hanya untuk satu orang.

Di antara hewan-hewan tersebut, mana yang paling baik untuk dikurbankan sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam?

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc Ma mengatakan kambing atau domba lebih afdhol disembelih untuk kurban ketimbang sapi atau unta. "Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing dan domba," ungkap dia dalam kanal YouTube-nya. 

Info grafis tips dan trik memilih hewan kurban. (Foto: Okezone)

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memilih berkurban domba hingga puluhan ekor tiap Idul Adha. Padahal, kondisi ekonomi Rasulullah sangat mampu untuk menyembelih unta. Nabi Muhammad memiliki unta-unta terbaik sebagai tunggangannya dan istri saat itu.

"Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu menyembelih domba. Beliau menyembelih 65 ekor untuk beliau sendiri," ujarnya.

Ustadz Khalid menyebutkan domba yang disembelih Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berwarna putih dan hitam. Jadi jika mau lebih afdhol dalam berkurban, Khalid menyarankan silakan menyembelih kambing atau domba warna putih dan hitam seperti dilakukan Nabi.

Daging kambing atau domba adalah salah satu makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, sehingga dianjurkan untuk dimakan.

Dalam hadits diriwayatkan Imam Bukhari, kata Ustadz Khalid, dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassallam sangat gemar memakan paha kambing.

"Jadi kalau seorang Muslim, Muslimah, makan kambing karena ingin ikuti Nabi yang gemar makan kambing, itu pahala," ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/330/3144857/hewan_kurban-oukN_large.jpeg
Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/614/3142736/hewan_kurban-jt3Q_large.jpeg
Apakah Panitia Kurban Boleh Dapat Jatah Daging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/330/3142369/gunting_kuku-5EM3_large.jpg
Kapan Waktu Terakhir Potong Kuku untuk Orang Berkurban?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/330/3137097/hewan_kurban-Laic_large.jpeg
Apa Hukum Kurban Sapi Patungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/614/3130059/hewan_kurban-BsYC_large.jpg
Jenis Hewan yang Boleh Dikurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/621/3023278/ini-hukum-menjual-daging-kurban-menurut-islam-benarkah-haram-Xq07njj7RS.jpg
Ini Hukum Menjual Daging Kurban Menurut Islam, Benarkah Haram?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement