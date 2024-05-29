Harga Kambing Kurban di Zaman Rasulullah dan Sekarang

Ilustrasi harga kambing kurban di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan sekarang. (Foto: Istimewa/Thought)

HARGA kambing kurban di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan sekarang dibahas dalam artikel berikut ini. Harga hewan kurban kambing di zaman Nabi Muhammad diketahui dari sebuah kisah tentang sahabat Urwah Al Bariqi.

Diceritakan sahabat Urwah Al Bariqi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam untuk membeli hewan kurban kambing. Berkat kemampuan berkomunikasi dan negosiasi, ia berhasil membeli kambing kurban dengan harga 1 dinar.

BACA JUGA: Ini Hukum Membeli Hewan Kurban dengan Utang

Urwah Al Bariqi lantas pulang membawa hasil di luar dugaan tersebut. Dia membawa hewan kurban kambing dengan harga 1 dinar ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Hal itu ia lakukan lewat kemampuan negosiasinya yang apik.

Bukan hanya itu, Urwah Al Bariqi juga dikenal sebagai sosok yang mampu menjual barang apa pun yang ada di tangannya.

BACA JUGA: Doa Menyembelih Hewan Kurban untuk Diri Sendiri dan Orang Lain

Sementara jika pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam harga 1 ekor kambing adalah sebesar 1 dinar maka bila dicek harga kambing sekarang di Indonesia berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta.

Sebagaimana telah Okezone himpun, dinar dan dirham adalah mata uang yang digunakan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang sesuai ajaran Islam dan telah beliau ajarkan. Dinar dan dirham digunakan sebagai alat bertransaksi menggantikan cara lama yakni barter (tukar menukar barang).