Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Harga Kambing Kurban di Zaman Rasulullah dan Sekarang

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |13:54 WIB
Harga Kambing Kurban di Zaman Rasulullah dan Sekarang
Ilustrasi harga kambing kurban di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan sekarang. (Foto: Istimewa/Thought)
A
A
A

HARGA kambing kurban di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan sekarang dibahas dalam artikel berikut ini. Harga hewan kurban kambing di zaman Nabi Muhammad diketahui dari sebuah kisah tentang sahabat Urwah Al Bariqi.

Diceritakan sahabat Urwah Al Bariqi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam untuk membeli hewan kurban kambing. Berkat kemampuan berkomunikasi dan negosiasi, ia berhasil membeli kambing kurban dengan harga 1 dinar.

Info grafis ciri hewan kurban yang tidak sah disembelih. (Foto: Okezone)

Urwah Al Bariqi lantas pulang membawa hasil di luar dugaan tersebut. Dia membawa hewan kurban kambing dengan harga 1 dinar ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Hal itu ia lakukan lewat kemampuan negosiasinya yang apik.

Bukan hanya itu, Urwah Al Bariqi juga dikenal sebagai sosok yang mampu menjual barang apa pun yang ada di tangannya.

Sementara jika pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam harga 1 ekor kambing adalah sebesar 1 dinar maka bila dicek harga kambing sekarang di Indonesia berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta.

Sebagaimana telah Okezone himpun, dinar dan dirham adalah mata uang yang digunakan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang sesuai ajaran Islam dan telah beliau ajarkan. Dinar dan dirham digunakan sebagai alat bertransaksi menggantikan cara lama yakni barter (tukar menukar barang). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/330/3144857/hewan_kurban-oukN_large.jpeg
Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/614/3142736/hewan_kurban-jt3Q_large.jpeg
Apakah Panitia Kurban Boleh Dapat Jatah Daging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/330/3142369/gunting_kuku-5EM3_large.jpg
Kapan Waktu Terakhir Potong Kuku untuk Orang Berkurban?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/330/3137097/hewan_kurban-Laic_large.jpeg
Apa Hukum Kurban Sapi Patungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/614/3130059/hewan_kurban-BsYC_large.jpg
Jenis Hewan yang Boleh Dikurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/621/3023278/ini-hukum-menjual-daging-kurban-menurut-islam-benarkah-haram-Xq07njj7RS.jpg
Ini Hukum Menjual Daging Kurban Menurut Islam, Benarkah Haram?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement