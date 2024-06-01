Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Saudi Larang Pemegang Visa Ziarah Masuk Makkah hingga 15 Dzulhijjah 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |17:01 WIB
Saudi Larang Pemegang Visa Ziarah Masuk Makkah hingga 15 Dzulhijjah 1445 H
Ilustrasi Otoritas Arab Saudi melarang pemegang visa ziarah masuk Makkah hingga 15 Dzulhijjah 1445 H. (Foto: MCH/Okezone)
A
A
A

OTORITAS Arab Saudi menetapkan kebijakan baru yakni pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal di Tanah Suci Makkah mulai 15 Dzulqa'dah sampai 15 Dzulhijjah 1445 Hijriah. 

"Saya mendapat informasi, Saudi telah menerbitkan aturan baru bagi para pengguna visa ziarah. Disebutkan bahwa pengguna visa ziarah, dengan beragam jenisnya, sudah tidak bisa masuk ke Makkah dari 15 Dzulqa'dah–15 Dzulhijjah 1445 H," ungkap Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Kota Makkah, Arab Saudi, Kamis 30 Mei 2024.

Info grafis doa saat masuk Kota Makkah dan melihat Kakbah. (Foto: Okezone)

Ia melanjutkan, aturan ini melengkapi ketentuan sebelumnya yang diberlakukan bagi pengguna visa umrah.

Pemerintah Arab Saudi telah menegaskan bahwa pemilik visa umrah batas akhir bisa masuk ke Makkah pada 15 Dzulqa'dah 1445 H atau 23 Mei 2024 M, dan harus sudah keluar dari Arab Saudi pada 29 Dzulqa'dah atau 6 Juni. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/615/3051865/di-mana-batas-tanah-haram-makkah-Sc2pnXo3MD.jpg
Di Mana Batas Tanah Haram Makkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/615/3003980/daftar-jalan-masuk-kota-makkah-yang-tidak-bisa-dimasuki-dajjal-hCQ5XdHilq.jpg
Daftar Jalan Masuk Kota Makkah yang Tidak Bisa Dimasuki Dajjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/615/2984029/ini-pusat-kuliner-paling-lengkap-di-makkah-murah-murah-dan-dekat-masjidil-haram-qWBvSFAV6N.jpg
Ini Pusat Kuliner Paling Lengkap di Makkah, Murah-Murah dan Dekat Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/615/2983079/5-tempat-wisata-city-tour-makkah-untuk-jamaah-umrah-dan-haji-b0K2mdfjpl.jpg
5 Tempat Wisata City Tour Makkah untuk Jamaah Umrah dan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/614/2974016/ini-alasan-makkah-dan-madinah-disebut-tanah-suci-jo4KOVm1ka.jpg
Ini Alasan Makkah dan Madinah Disebut Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/618/2957291/doa-ketika-meninggalkan-kota-makkah-l4l68P0svU.jpg
Doa ketika Meninggalkan Kota Makkah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement