HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Daftar Jalan Masuk Kota Makkah yang Tidak Bisa Dimasuki Dajjal

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |16:03 WIB
Daftar Jalan Masuk Kota Makkah yang Tidak Bisa Dimasuki Dajjal
Ilustrasi daftar jalan masuk Kota Makkah yang tidak bisa dimasuki Dajjal. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

DAFTAR jalan masuk Kota Makkah yang tidak bisa dimasuki Dajjal dibahas Okezone Muslim. Nama-nama jalan di Makkah, khususnya Kompleks Masjidil Haram, sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah. 

Masjidil Haram di Kota Makkah merupakan tempat yang sangat dimuliakan kaum Muslimin karena lokasinya yang mengelilingi bangunan suci Kakbah. Kakbah merupakan kiblat sholat umat Islam dan sering disebut Baitullah atau Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Berdasarkan hadits shahih, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Sholat di sana bisa dapat menjadi kesempatan untuk menghapus dosa-dosa.

Selain menjadi tempat ibadah, Masjidil Haram juga tempat bersatunya umat Islam dari berbagai kelompok suku, etnis, dan latar belakang berbeda.

Berikut daftar jalan masuk Kota Makkah hingga permukiman di sekitar Masjidil Haram, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

1. First Ring Road: Letaknya sangat dekat atau bahkan mengelilingi Al Haram yang hampir seluruh wilayahnya bagian dari Masjidil Haram.

2. 2nd Ring Road: Letaknya dekat dengan area Ajyad yang terhubung secara langsung dengan Masjidil Haram melalui Jembatan Ajyad.

3. Al Handawiyyah: Jalan ini berada di sebelah timur Masjidil Haram.

4. Omar Ibn Abd Al Aziz: Jalan ini berdekatan dengan Al Hujun atau daerah yang berada di sebelah utara Masjidil Haram.

5. Al Mansur: Sebuah kawasan yang berada di sebelah barat Masjidil Haram. Sebagaimana namanya, area ini terletak di Jalan Al Mansyur. 

6. Al Hejrah: Jalan ini lokasinya dekat dengan Al Misfalah yang berada di samping selatan Masjidil Haram.

7. Abdullah ibn Az-Zubair: Jalan ini dekat dengan lokasi Al Qararah wann Naqa di sebelah utara Masjidil Haram.

8. Ibrahim Al Khalil: Jalan ini berdampingan dengan area Ash-Shubaikah yang berada di sebelah barat daya Masjidil Haram.

9. At-Tandabawi: Wilayah ini berada di sebelah barat Masjidil Haram. Terletak di tengah Perumahan Ash-Shubaikah dan Al Mansur. 

Halaman:
1 2
