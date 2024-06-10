Advertisement
HOME MUSLIM HAJI

Cerita Dokter Muda Ghina Ghufran yang Juga Hafidzah 30 Juz Gantikan Ibunya Berhaji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 11 Juni 2024 |00:15 WIB
Cerita Dokter Muda Ghina Ghufran yang Juga Hafidzah 30 Juz Gantikan Ibunya Berhaji
Jamaah Haji Indonesia, Dokter Gigi Muda, Ghina (foto: MPI/Fahmi)
A
A
A

MAKKAH – Salah satu jamaah termuda pada musim haji tahun 2024, adalah Ghina Ghufran Ayati (22) asal Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Aya -- panggilan akrabnya-- berangkat haji menggantikan sang ibundanya yang telah meninggal dunia pada Maret tahun 2020 lalu. Dia berasal dari kelompok terbang (Kloter) 12.

Wanita ramah ini merupakan dokter gigi muda yang sedang menjalani masa magang, atau Koas dan juga co Asisten dokter gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah, Banda Aceh.

Diketahui, Aya juga merupakan hafidzah yang mampu menghapal Alquran 30 juz. Sejak Sekolah Dasar, Aya memang dikenal sebagai murid berprestasi dan selalu mendapat rangking di sekolahnya.

Telusuri berita muslim lainnya
