Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengumumkan jadwal penyelenggaraan ibadah Haji 2026/1447 H. Gelombang pertama keberangkatan jamaah mulai 22 April 2026. 

1. Jadwal Haji 2026

Diketahui, pada haji 2026, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221 ribu jamaah. Jumlah itu terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. 

"Pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama menuju Madinah," kata Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochammad Irfan Yusuf, di Jakarta, dikutip pada Sabtu (8/11/2025). 

Sebelum diberangkatkan ke tanah suci, para jamaah di Tanah Air akan masuk ke asrama haji. 

Selanjutnya, pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada 7 Mei 2026. Penutupan kedatangan jamaah haji di bandara King Abdul aziz Jeddah dijadwalkan 21 Mei 2026.

"Puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah akan berlangsung 26 Mei 2026," ujarnya.

Setelah puncak haji, kata dia, pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai 1 Juni 2026 dari Jeddah. Pemulangan gelombang kedua dimulai 16 Juni 2026 dari Madinah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/398/3180392/haji-5QB0_large.jpg
Biaya Haji 2026 Disepakati Rp87 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement