Mengenal dr. Nana, Wisuda Pascasarjana di Sela Menjadi Petugas Haji

JAKARTA - Tak pernah terbersit di benak dr. Nana, petugas kesehatan kelompok terbang (kloter) 83 Embarkasi Solo (SOC-83) akan menjalani wisuda di Tanah Suci. Momen ini tentu sangat membahagiakan, karena ia merasakan keberkahan yang luar biasa dalam tempaan pendidikannya, apalagi di tengah melayani para tamu Allah.

Hari itu, Kamis (6/6/2024), masih sangat petang, tapi Nana sudah mulai sibuk mempersiapkan diri. Ia memakai toga dan sibuk mondar-mandir untuk memastikan jaringan internet di laptopnya bisa stabil.

dr. Nana yang punya nama lengkap Hafidlotul Muawanah sedang menjalani wisuda program studi Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wisuda diikuti secara daring dari hotel tempat ia menginap.

Nana merupakan petugas haji dari Kabupaten Rembang yang saat ini tengah menjalankan tugas di kota Mekkah Arab Saudi.

Ia tak menyangka jika akhirnya menjalani wisuda di negara lain. Baginya ini merupakan anugerah yang luar biasa dan jarang terjadi karena dilakukan di kota suci, saat melayani para jamaah haji.

“Tentu tak terbayangkan ya bisa wisuda di Mekkah meskipun secara daring. Dan kali ini tidak didampingi orangtua, namun teman-teman petugas haji selalu memberikan support,” ujarnya seperti dilansir kemenag.go.id.