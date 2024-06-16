Puasa Arafah Menghapus Dosa-Dosa, Ini Dalil Shahihnya

PUASA Arafah dapat menghapus dosa-dosa kaum Muslimin yang menunaikannya. Puasa Arafah dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah menjelang hari raya Idul Adha.

Dilansir laman resmi Muhammadiyah, Dzulhijjah diketahui sebagai salah satu bulan "al-asyhur al-hurum" atau bulan-bulan mulia, selain Dzulqa'dah, Muharram, dan Rajab.

Pada bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala berlipat dari setiap amal salih yang dikerjakan hamba-hamba-Nya. Sebaliknya, Allah Ta'ala memberikan ancaman berlipat pula atas setiap dosa yang diperbuat umat manusia.

Maka itu, mari manfaatkan keutamaan bulan Dzulhijjah dengan puasa Arafah. Ini adalah amalan yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paham bahwa umat manusia tidak pernah steril dari perbuatan dosa.