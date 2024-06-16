Niat Sholat Idul Adha 2024: Bacaan Arab, Latin, Artinya

NIAT Sholat Idul Adha 2024 lengkap bacaan Arab, latin, dan artinya bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah pada 9 Dzulhijjah.

Tidak berbeda dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga memiliki ketentuan untuk melaksanakan sholat id. Sangat dianjurkan bagi semua umat Islam menunaikan Sholat Idul Adha.

Ada perintah dalam Alquran yang menunjukkan wajibnya sholat id yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "Dirikanlah sholat dan berkurbanlah (an-nahr)." (QS Al Kautsar Ayat 2)

Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat id adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalilnya adalah hadits dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata:

أَمَرَنَا – تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- – أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat id (Idul Fitri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat." (HR Muslim nomor 890, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah)

Tata Cara Sholat Idul Adha

1. Sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari mulai meninggi, yaitu awal waktu dhuha.

2. Tanpa adzan dan iqamat.

3. Niat melaksanakan Sholat Idul Adha dua rakaat. Cukup diungkapkan dalam hati.

4. Membaca takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa, "Allahu akbar."

5. Setelah membaca Doa Iftitah, takbir lagi sambil mengangkat tangan sebanyak tujuh kali untuk rakaat pertama. Di antara takbir-takbir itu dianjurkan membaca tasbih, "Subhanallah walhamdulillahi walaa illaha illalahu allahu akbar."

6. Membaca Surat Al Fatihah.

7. Setelah itu, dianjurkan membaca surat-surat Alquran. Pada rakaat pertama disunahkan membaca Surat Al A'la atau jika mampu Al Qamar.

8. Berlanjut ke rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya sampai berdiri lagi seperti sholat biasa.

9. Kembali ke posisi berdiri pada rakaat kedua.

10. Takbir lagi sebanyak lima kali sambil mengangkat tangan dan melafalkan, "Subhanallah walhamdulillahi walaa illaha illalahu allahu akbar," sama seperti sebelumnya.

11. Membaca Surat Al Fatihah. Lalu membaca surat Alquran. Pada rakaat kedua disunahkan membaca Surat Al Ghasiyah atau jika mampu Surat Qaf.

12. Berlanjut ke rukuk, sujud, dan seterusnya sampai salam.

13. Setelah salam, jamaah tidak disarankan pulang, melainkan mendengarkan khotbah Idul Adha terlebih dahulu hingga rampung. Kecuali bila sholat id ditunaikan tidak secara berjamaah.