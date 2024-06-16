Sunnah-Sunnah Sebelum Sholat Idul Adha, Nomor 7 Mengucapkan Tahniah ke Kaum Muslimin

SUNNAH-sunnah sebelum Sholat Idul Adha dibahas dalam artikel Okezone Muslim berikut ini. Sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah pada 9 Dzulhijjah.

Tidak berbeda dengan hari raya Idul Fitri, Sholat Idul Adha juga memiliki ketentuan tersendiri. Sangat dianjurkan bagi seluruh Muslim mengerjakan sholat id ini.

Ada perintah dalam kitab suci Alquran yang menunjukkan wajibnya sholat id yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "Dirikanlah sholat dan berkurbanlah (an-nahr)." (QS Al Kautsar Ayat 2)

Sebelum melaksanakan Sholat Idul Adha, ada sunnah-sunnah yang sangat baik dikerjakan. Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Mandi

Pagi sebelum Sholat Idul Adha, kaum Muslimin disunnahkan mandi. Diniatkan mandi hari raya agar bersih dan suci. Niatnya cukup diungkapkan di dalam hati.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebelum berangkat sholat id melakukan mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memerintahkan kepada kami agar pada kedua hari raya memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga." (HR Al Hakim)

2. Berhias dan memakai wewangian

Disunnahkan bagi laki-laki untuk berhias saat akan menunaikan Sholat Idul Adha yakni memakai pakaian terbaik serta minyak wangi (dalilnya sebagaimana hadits di poin sebelumnya).

Sedangkan untuk perempuan, menurut Imam Syafii, "Aku lebih menyukai apabila kaum wanita yang hendak menghadiri sholat hari raya atau sholat-sholat yang lain dalam keadaan bersih, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang mencolok, dan tidak juga memakai perhiasan. Namun hendaknya menggunakan pakaian yang sederhana."

3. Jangan makan

Jangan makan terlebih dahulu sebelum berangkat Sholat Idul Adha. Disunnahkan berpuasa dulu sebelum sholat id. Setelah Sholat Idul Adha, pulang ke rumah, lalu silakan makan dan minum.

Dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id baru beliau menyantap hasil kurbannya." (HR Ahmad, 5:352. Syekh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan hadis ini hasan)