Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Tahalul Harus Sampai Botak?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |14:40 WIB
Apakah Tahalul Harus Sampai Botak?
Artis Raffi Ahmad dan rekan-rekan cukur tahalul botak usai haji. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

APAKAH tahalul harus sampai botak? Tahalul merupakan salah satu rangkaian ibadah haji, yakni mengakhiri ihram yang ditandai dengan mencukur rambut.

Tahalul artinya keluar dari keadaan ihram. Tahalul ada dua macam, yakni tahallul awwal (tahallul shugro) dan tahalluts tsani (tahallul kubro). 

Tahalul awal atau tahallul awwal dilakukan ketika telah melakukan: (1) lempar jumrah pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), (2) mencukur atau memendekkan rambut.

Jika telah tahallul awwal, maka sudah boleh melakukan seluruh larangan ihram, seperti memakai minyak wangi, memakai pakaian berjahit, dan yang masih tidak dibolehkan adalah yang berkaitan dengan istri.

Tahalluts tsani ditambah dengan melakukan thawaf ifadhah (yang termasuk thawaf rukun). Ketika telah tahalluts tsani, maka telah halal segala sesuatu termasuk jimak (hubungan intim) dengan istri (Fiqhus Sunah, 1: 500). 

Jamaah haji tahalul. (Foto: Shutterstock)

Tahalul Diperintahkan Botak

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa jamaah haji atau umrah diperintahkan menggundul atau botak atau mencukur habis rambut kepala saat tahalul.

Hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, didukung dengan dalil Alquran serta hadits serta ijma' (kesepakatan) para ulama. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

"(Yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut." (QS Al Fath: 27) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement