Bacaan Doa Pulang Haji untuk Tamu Lengkap dengan Terjemahan Arab, Latin, dan Artinya

Ilustrasi bacaan doa pulang haji untuk tamu yang menyambut. (Foto: Antara)

BACAAN doa pulang haji untuk tamu lengkap dengan terjemahan Arab, latin, dan artinya. Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan bahwa secara umum doa menyambut jamaah haji pulang ke rumahnya sama dengan tuntunan ketika kembali dari safar atau perjalanan jauh.

Ia menjelaskan, bagi masyarakat di kampung halaman dianjurkan menyambut kedatangan jamaah haji. Ini sebagai bentuk turut berbahagia dengan kebahagiaan mereka.

Di samping itu, lanjut Ustadz Ammi Nur Baits, mendoakan yang terbaik untuk jamaah haji adalah perbuatan mulia. "Bisa berdoa dengan doa apa pun yang memiliki makna penuh kebaikan," ungkapnya seperti dilansir laman Konsultasi Syariah.

BACA JUGA: Cara Sholat Ghaib untuk Jamaah Haji yang Meninggal di Tanah Suci

BACA JUGA: Ini Keutamaan Tahalul Botak Usai Berhaji seperti Dilakukan Raffi Ahmad

Doa Menyambut Jamaah Haji

Dipaparkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu. Ia menceritakan:

"Kami datang bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, hingga ketika kami melihat Kota Madinah, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan:

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

Aayibuun taa-ibuun 'aabiduun li rabbinaa haamiduun

'Orang-orang yang kembali, bertobat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji.'

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berulang-ulang membacanya, sampai kami tiba di Madinah." (HR Muslim nomor 1345)

"Kaum Muslimin atau jamaah haji bisa membaca doa ini ketika sudah berada di atas pesawat, melihat Jakarta atau kampung halaman," papar Ustadz Ammi Nur Baits.