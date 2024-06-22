Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Bacaan Doa ketika Kehilangan Uang atau Benda Berharga Lainnya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |15:22 WIB
Bacaan Doa ketika Kehilangan Uang atau Benda Berharga Lainnya
Ilustrasi doa kehilangan uang atau benda berharga lainnya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH bacaan doa ketika kehilangan uang atau benda berharga lainnya. siapa saja bisa mengalami musibah ini, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi solusinya. 

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan ada doa yang bisa dibaca ketika kehilangan sesuatu, termasuk uang, atau bahkan kerabat meninggal dunia.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Dijelaskan dalam sebuah riwayat, Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

"Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan 'INNAA LILLAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI'UN. ALLOHUMMA'JURNII FII MUSHIBATII WA AKHLIF LII KHOIRON MINHAA (Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali pada-Nya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik)', maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik."

Ketika Abu Salamah (suamiku) wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu yaitu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam." (HR Muslim nomor 918) 

Halaman:
1 2
