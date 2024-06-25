Apa Itu Khodam dan Jimat yang Mendadak Viral di Medsos? Ini Penjelasannya Menurut Islam

ISTILAH khodam dan jimat beberapa waktu belakangan mendadak viral di linimasa media sosial (medsos). Pasalnya, ada yang menawarkan mengecek khodam secara daring hingga menjual jimat.

Terkait hal viral tersebut, dai muda asal Cirebon Ustadz Ady Kurniawan Al Asyrofi menjelaskan lengkap. Ia mengungkapkan khodam adalah pengikut dari kalangan jin dan manusia bergantung kepada jin khodam tersebut.

Sementara jimat merupakan benda yang di dalamnya ada andil bantuan dari jin dan manusia bergantung ke benda tersebut karena ada jin di dalamnya yang dapat menjaga orang tersebut atau memunculkan hal-hal ajaib.

"Keduanya, baik khodam maupun jimat, adalah perbuatan yang sama-sama menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Ustadz Ady saat dikonfirmasi Okezone, Senin 24 Juni 2024.

Ia menerangkan, ini adalah bentuk kesyirikan karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain-Nya. Sedangkan seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala harus menggantungkan segala sesuatu kepada Allah.

Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya: "Dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." (QS Ali Imran: 172)

Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Katakanlah (Muhammad), 'Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu." (QS Al Ikhlas: 1–2)

Syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain-Nya adalah dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS An-Nisa': 48)