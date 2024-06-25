Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Cek Keberangkatan Haji Melalui Situs Kemenag dan Aplikasi Pusaka

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:01 WIB
Cara Cek Keberangkatan Haji Melalui Situs Kemenag dan Aplikasi Pusaka
Ilustrasi cara cek keberangkatan haji melalui situs Kemenag dan aplikasi Pusaka. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

CARA cek keberangkatan haji melalui situs Kemenag dan aplikasi Pusaka dibahas dalam artikel berikut ini. Para calon jamaah haji Indonesia perlu mengetahuinya supaya dapat memastikan kapan berangkat ke Tanah Suci.

Bagi calon jamaah haji Indonesia yang telah mendaftar untuk menunaikan ibadah Rukun Islam kelima ini akan memiliki nomor porsi.

Nomor porsi haji merupakan urutan pendaftaran yang didapat calon jamaah saat membayar setoran awal di bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau (BPIH). Nomor porsi haji terdiri dari 10 angka.

Cara mengecek perkiraan keberangkatan calon jamaah haji terbilang cukup mudah. Bisa melalui situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) atau aplikasi Pusaka. 

Info grafis tanda haji mabrur. (Foto: Okezone)

Cara cek perkiraan keberangkatan haji melalui situs resmi Kemenag:

- Kunjungi laman https://haji.kemenag.go.id/

- Siapkan nomor porsi yang didapatkan dari BPIH

- Akan muncul tujuh pilihan keterangan, gulir ke bawah untuk mencantumkan nomor porsi

- Masukkan nomor porsi 10 digit di kolom pencarian

- Klik "Cari" dan kemudian akan keluar hasilnya yang berupa estimasi keberangkatan

Sekadar diketahui, perkiraan keberangkatan dapat berubah sesuai perubahan kuota provinsi/kabupaten/kota/haji khusus dan perubahan regulasi. Perkiraan keberangkatan hanya dihitung untuk calon jamaah haji yang belum batal atau belum berangkat. 

Halaman:
1 2
Halaman:
