HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Nagita Slavina Usai Pulang Haji, Cantik dan Ramai Doa Istikamah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:01 WIB
Intip Gaya Hijab Nagita Slavina Usai Pulang Haji, Cantik dan Ramai Doa Istikamah
Gaya hijab Nagita Slavina pada masa haji 2024. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

ARTIS cantik Nagita Slavina tetap mengenakan hijab usai pulang ibadah haji. Hal itu terlihat saat ia bersama sang suami Raffi Ahmad pergi ke mal bersama anak-anaknya. 

Diketahui bahwa Nagita Slavina dan Raffi Ahmad pulang ke Indonesia setelah lebih dari dua minggu menunaikan ibadah haji bersama keluarga besar dan stafnya. Mereka pun langsung melepas rindu dengan anak-anaknya yakni Rafathar, Rayyanza dan Baby Lily. 

Nagita Slavina. (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Hal itu terlihat dari unggahan terbarunya di Instagram @raffinagita1717. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke mal serta menyempatkan diri makan di salah satu restoran steak.

"Hello," tulis Raffi Ahmad dalam keterangan unggahannya tersebut sambil menyematkan emoji hati, Senin 24 Juni 2024.

Penampilan berhijab Nagita Slavina usai pulang haji ini pun langsung menyita perhatian publik Tanah Air. Perempuan cantik yang akrab disapa Mama Gigi tersebut mengenakan busana tertutup lengkap dengan hijab, meski rambutnya masih sedikit terlihat. 

Halaman:
1 2
