Gaya Hijab Donita Nugroho Ibadah Haji, Simpel dan Tetap Cantik

ARTIS Donita Nugroho baru-baru ini menarik perhatian publik dengan gaya hijab yang simpel namun tetap cantik saat melaksanakan ibadah haji 2024. Donita menambah daftar artis yang menunaikan ibadah haji tahun ini.

Istri dari presenter Adi Nugroho tersebut membagikan momen-momen spesial ketika haji melalui unggahan di akun Instagram-nya @donitabhubiy.

BACA JUGA: Gaya Hijab Cantik Maria Zulay di Depan Kakbah Bersama sang Suami Paul Pogba

Dalam salah satu unggahannya, Donita terlihat anggun mengenakan dress berwarna coklat dengan aksen emas yang menawan.

Kombinasi ini makin sempurna dengan hijab berwarna putih yang dikenakannya. Kesederhanaan gaya hijab Donita tidak mengurangi sedikit pun pesona dan aura keanggunannya.