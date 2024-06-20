Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Donita Nugroho Ibadah Haji, Simpel dan Tetap Cantik

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |13:19 WIB
Gaya Hijab Donita Nugroho Ibadah Haji, Simpel dan Tetap Cantik
Gaya hijab Donita Nugroho saat naik haji. (Foto: Instagram @donitabhubiy)
A
A
A

ARTIS Donita Nugroho baru-baru ini menarik perhatian publik dengan gaya hijab yang simpel namun tetap cantik saat melaksanakan ibadah haji 2024. Donita menambah daftar artis yang menunaikan ibadah haji tahun ini. 

Istri dari presenter Adi Nugroho tersebut membagikan momen-momen spesial ketika haji melalui unggahan di akun Instagram-nya @donitabhubiy.

Donita dan Adi Nugroho naik haji. (Foto: Instagram @donitabhubiy)

Dalam salah satu unggahannya, Donita terlihat anggun mengenakan dress berwarna coklat dengan aksen emas yang menawan.

Kombinasi ini makin sempurna dengan hijab berwarna putih yang dikenakannya. Kesederhanaan gaya hijab Donita tidak mengurangi sedikit pun pesona dan aura keanggunannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement