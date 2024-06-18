Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Naik Haji, Gaya Hijab Hitam Syari Syahnaz Sadiqah Bikin Adem

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:43 WIB
Naik Haji, Gaya Hijab Hitam Syari Syahnaz Sadiqah Bikin Adem
Gaya hijab hitam syari Syahnaz Sadiqah saat naik haji. (Foto: Instagram @syahnazs)
ARTIS Syahnaz Sadiqah bersama keluarga besarnya menunaikan ibadah haji. Adik bungsu dari Raffi Ahmad ini pun mencuri perhatian dengan gaya hijab hitam syari saat berada di Baitullah, Makkah. 

Baru-baru ini Syahnaz Sadiqah membagikan momen spiritualnya saat beribadah haji di Baitullah melalui unggahan di akun Instagram-nya @syahnazs.

Syahnaz Sadiqah naik haji. (Foto: Instagram @syahnazs)

Ia selama ini dikenal berkat bakat dan pesona di layar kaca dengan gaya busana yang memukau serta rambut panjang indahnya. Namun saat menunaikan ibadah haji, Syahnaz lebih menarik perhatian dengan gaya hijab yang sederhana dan tetap menawan.

Mengenakan outfit serba-hitam, gaya hijab syari Syahnaz memancarkan aura kecantikan yang berbeda dari biasanya.

Gaya hijab syari Syahnaz tidak hanya memperlihatkan sisi religius, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak Muslimah yang ingin tampil modis tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Hijab yang dikenakannya selalu tertata rapi, menutupi dengan sempurna namun tetap nyaman dan stylish. 

