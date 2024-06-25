Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

1 Muharram 2024 Jatuh pada Tanggal Berapa? Ini Jadwal Lengkapnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |10:08 WIB
1 Muharram 2024 Jatuh pada Tanggal Berapa? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi 1 Muharram 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENETAPAN 1 Muharram 2024 jatuh pada tanggal berapa? Ini jadwal Lengkapnya. Sangat penting diketahui kaum Muslim.

Menurut kalender Hijriah yang mengacu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 7 Juli 2024 Masehi.

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H pada 7 Juli 2024 M tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 855/2023 dan Nomor 4/2023 tentang Hari Libur Nasional serta Cuti Bersama Tahun 2024.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

Info grafis keutamaan bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Keutamaan Bulan Muharram

Disitat dari laman nu.or.id, Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menjelaskan tentang bulan Muharram dalam ayat suci Alquran sebagai salah satu Asyhurul Hurum (bulan-bulan yang dimuliakan), bersamaan dengan tiga bulan lainnya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab.

Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, peperangan menjadi salah satu instrumen dakwah dengan batasan-batasan tertentu. Namun saat memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab; kaum Muslimin diperintahkan gencatan senjata, kecuali diserang terlebih dahulu oleh musuh maka boleh membalasnya. 

