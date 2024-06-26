Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Darurat Judi Online, Ini 2 Cara Bertobat dan Menghapus Dosanya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |16:54 WIB
Darurat Judi Online, Ini 2 Cara Bertobat dan Menghapus Dosanya
Ilustrasi cara bertobat dan menghapus dosa judi online. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INDONESIA darurat judi online. Berikut ini cara bertobat dan menghapus dosanya seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Praktik judi memang banyak ditemukan sejak zaman dahulu, bahkan kini makin marak dengan kemajuan teknologi yang memicu hadirnya judi online.

Info grafis fakta judi online. (Foto: Okezone)

Sebagian orang berjudi demi senang-senang, tapi banyak juga orang terlibat karena ingin mencari kekayaan secara instan. Padahal, disadari atau tidak, akibat yang ditimbulkan dari judi ini jauh lebih berbahaya dan merugikan dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Allah Subhanahu wa ta'ala pun dengan tegas melarang perbuatan ini dalam firman-Nya, "Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS Al Maidah: 91) 

Halaman:
1 2 3
