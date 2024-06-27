ABU Nawas kaget sejumlah pasukan istana datang ke rumahnya. Dia diminta menghadap Baginda Raja untuk mengerjakan tugas aneh menangkap angin.
"Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ungkap Baginda Raja memulai pembicaraan seperti dilansir nu.or.id.
"Ampun, Paduka. Apa yang bisa hamba lakukan sampai dipanggil ke sini?" tanya Abu Nawas kebingungan.
"Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," ucap Baginda Raja kali ini menantang Abu Nawas.
Tentu saja Abu Nawas bingung bukan kepalang mendapat tugas menangkap serta memenjarakan angin. Kalaupun berhasil, dia tidak yakin bahwa yang ditangkapnya itu angin, karena tidak kelihatan.
Tapi bukan Abu Nawas jika tidak mempunyai banyak akal. Setelah diberi waktu tiga hari, Abu Nawas kembali menuju istana.
"Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?” tanya Baginda Raja tanpa basa-basi lagi.
"Sudah Baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas membuat orang-orang di istana penasaran.