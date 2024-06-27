Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Cerita Lucu Abu Nawas Nekat Kerjai Raja Cium Aroma Bau di Dalam Botol

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |06:02 WIB
Cerita Lucu Abu Nawas Nekat Kerjai Raja Cium Aroma Bau di Dalam Botol
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas kerjai Baginda Raja. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas kaget sejumlah pasukan istana datang ke rumahnya. Dia diminta menghadap Baginda Raja untuk mengerjakan tugas aneh menangkap angin.

"Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ungkap Baginda Raja memulai pembicaraan seperti dilansir nu.or.id.

"Ampun, Paduka. Apa yang bisa hamba lakukan sampai dipanggil ke sini?" tanya Abu Nawas kebingungan.

"Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," ucap Baginda Raja kali ini menantang Abu Nawas. 

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Tentu saja Abu Nawas bingung bukan kepalang mendapat tugas menangkap serta memenjarakan angin. Kalaupun berhasil, dia tidak yakin bahwa yang ditangkapnya itu angin, karena tidak kelihatan.

Tapi bukan Abu Nawas jika tidak mempunyai banyak akal. Setelah diberi waktu tiga hari, Abu Nawas kembali menuju istana.

"Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?” tanya Baginda Raja tanpa basa-basi lagi.

"Sudah Baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas membuat orang-orang di istana penasaran. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement