Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Boleh Menikah pada Bulan Muharram?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:02 WIB
Apakah Boleh Menikah pada Bulan Muharram?
Ilustrasi menikah pada bulan Muharram. (Foto: Istimewa/Muhammadiyah.or.id)
A
A
A

APAKAH boleh menikah pada bulan Muharram? Sangat penting diketahui, karena ada sebagian masyarakat Indonesia berpandangan menghindari pernikahan pada bulan Muharram. 

Mereka menganggap bulan Muharam atau bulan Suro kurang tepat menggelar pernikahan, sebab bisa menimbulkan kesialan. Tidak dibolehkan menikah, kecuali para priyayi.

Info grafis keutamaan bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Dikutip dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkap berbagai keyakinan keliru bermunculan pada bulan Muharram. Padahal, Muharram menurut Islam adalah bulan suci.

Bulan Muharram menjadi tanda masuknya Tahun Baru Islam. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah.

Muharram termasuk bulan suci (haram). Banyak dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memuliakan bulan Muharram.

Dijelaskan dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab Suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban." (HR Bukhari dan Muslim) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156298/puasa-W5ln_large.jpg
Inilah Keutamaan Puasa Kamis Jumat Sabtu di Bulan Muharram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/614/3155538/muharram-VmFY_large.jpg
Keistimewaan Bulan Muharram dan Amalan yang Dianjurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/614/3153154/muharram-sY1U_large.jpg
7 Peristiwa pada 10 Muharram, Tobat Nabi Adam hingga Musa Selamat dari Kejaran Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/614/3152429/puasa-3WNx_large.jpg
Niat, Jadwal, dan Keutamaan Puasa Asyura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/330/3152318/pernikahan-63Sj_large.jpg
Ini Hukum Menikah pada Bulan Muharram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/618/3152109/doa-ZHms_large.jpg
3 Doa Pilihan saat Hari Asyura 10 Muharram
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement