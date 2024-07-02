Ini Cara dan Syarat Berangkat Haji dari Jepang

INI cara dan syarat berangkat haji dari Jepang. Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jepang memiliki keuntungan ketika hendak menunaikan ibadah haji. Mereka tidak perlu menghadapi antrean panjang yang biasanya menjadi tantangan besar bagi calon jamaah haji di Indonesia.

Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi para calon jamaah haji dari Jepang, yaitu menunjukkan bukti tinggal dengan zaryu kaado minimal satu tahun.

Sebagaimana telah Okezone himpun, calon jamaah haji dari Jepang hendaknya berangkat ibadah ke Tanah Suci melalui agen haji dan umrah resmi.

Dari segi biaya, ongkos naik haji (ONH) dari Jepang berkisar 1 juta yen atau sekira Rp120 juta yang setara biaya paket ONH plus di Indonesia.