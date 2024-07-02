Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Ini Cara dan Syarat Berangkat Haji dari Jepang

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |17:02 WIB
Ini Cara dan Syarat Berangkat Haji dari Jepang
Ilustrasi cara dan syarat berangkat haji dari Jepang. (Foto: Istimewa/Kemenag)
A
A
A

INI cara dan syarat berangkat haji dari Jepang. Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jepang memiliki keuntungan ketika hendak menunaikan ibadah haji. Mereka tidak perlu menghadapi antrean panjang yang biasanya menjadi tantangan besar bagi calon jamaah haji di Indonesia.

Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi para calon jamaah haji dari Jepang, yaitu menunjukkan bukti tinggal dengan zaryu kaado minimal satu tahun.

Info grafis tanda haji mabrur. (Foto: Okezone)

Sebagaimana telah Okezone himpun, calon jamaah haji dari Jepang hendaknya berangkat ibadah ke Tanah Suci melalui agen haji dan umrah resmi.

Dari segi biaya, ongkos naik haji (ONH) dari Jepang berkisar 1 juta yen atau sekira Rp120 juta yang setara biaya paket ONH plus di Indonesia. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement