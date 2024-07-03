Arab Saudi Masukkan 54 Travel Umrah dan Haji ke Daftar Hitam

PEMERINTAH Arab Saudi memasukkan 54 travel umrah dan haji ke daftar hitam setelah melakukan pelanggaran pada musim haji bulan lalu. Puluhan travel dilaporkan berada di 19 negara Arab dan Islam.

Dihimpun dari laman Gulf Insider yang mengutip laporan surat kabar Al Watan, Rabu (3/7/2024), ke-54 travel umrah dan haji itu terdeteksi usai terjadinya insiden ratusan jamaah haji yang tidak terdaftar meninggal dunia, terutama akibat panas terik.

Laporan tersebut juga mengungkapkan, beberapa perusahaan travel umrah dan haji di Arab Saudi telah berkoordinasi dengan Badan Keamanan Arab Saudi untuk mengungkap para perantara umrah di dalam dan luar negeri.

Para perantara itu diyakini terlibat perdagangan manusia karena diduga mendatangkan jamaah haji tidak terdaftar yang tidak mampu membayar biaya umrah sah dengan visa kunjungan.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Arab Saudi mengenai laporan tersebut.