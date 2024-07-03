Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Usai Pulang Haji, Nagita Slavina Tampil Cantik dengan Gaya Hijab Simpel dan Piyama

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |10:17 WIB
Usai Pulang Haji, Nagita Slavina Tampil Cantik dengan Gaya Hijab Simpel dan Piyama
Gaya hijab simpel Nagita Slavina usai pulang haji. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

GAYA hijab Nagita Slavina usai pulang haji tampaknya tidak pernah lepas dari sorotan warganet. setelah beribadah di Tanah Suci bersama sang suami Raffi Ahmad dan keluarga besar, ibu dua anak ini mulai tampil berhijab dan pakaian tertutup.

Salah satunya saat Gigi –sapaan akrab Nagita Slavina– pergi ke salah satu pusat oleh-oleh di Yogyakarta pada Selasa 2 Juli 2024. Ia hadir langsung di acara grand opening toko pusat oleh-oleh tersebut.

Gaya hijab Nagita Slavina. (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Gaya hijab Nagita pun menjadi sorotan. Pasalnya, ia hanya mengenakan hijab simpel dan piyama panjang yang terlihat santai.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @fanpage_nagitaslavina, tampak dia memakai one set piyama keluaran brand Victoria Beckham.

Piyama tersebut memiliki corak abstrak dengan perpaduan warna biru dan putih. Piyama ini terlihat berbahan loose sehingga tampak nyaman dikenakan di luar rumah.

Tidak hanya itu, baju tidur ini juga memiliki model lengan panjang, sehingga cocok dipadukan dengan hijab hitam yang dikenakan Nagita. 

Halaman:
1 2
