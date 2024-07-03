Usai Pulang Haji, Nagita Slavina Tampil Cantik dengan Gaya Hijab Simpel dan Piyama

GAYA hijab Nagita Slavina usai pulang haji tampaknya tidak pernah lepas dari sorotan warganet. setelah beribadah di Tanah Suci bersama sang suami Raffi Ahmad dan keluarga besar, ibu dua anak ini mulai tampil berhijab dan pakaian tertutup.

Salah satunya saat Gigi –sapaan akrab Nagita Slavina– pergi ke salah satu pusat oleh-oleh di Yogyakarta pada Selasa 2 Juli 2024. Ia hadir langsung di acara grand opening toko pusat oleh-oleh tersebut.

Gaya hijab Nagita pun menjadi sorotan. Pasalnya, ia hanya mengenakan hijab simpel dan piyama panjang yang terlihat santai.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @fanpage_nagitaslavina, tampak dia memakai one set piyama keluaran brand Victoria Beckham.

Piyama tersebut memiliki corak abstrak dengan perpaduan warna biru dan putih. Piyama ini terlihat berbahan loose sehingga tampak nyaman dikenakan di luar rumah.

Tidak hanya itu, baju tidur ini juga memiliki model lengan panjang, sehingga cocok dipadukan dengan hijab hitam yang dikenakan Nagita.