HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Simpel Cantik Filind Onim yang Kini Mondok di Gontor

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |09:28 WIB
Gaya Hijab Simpel Cantik Filind Onim yang Kini Mondok di Gontor
Gaya hijab Filind Onim putri Bang Onim aktivis Palestina. (Foto: Instagram @filindonim)
A
A
A

PENAMPILAN simpel cantik Filind Onim dengan hijab syari berwarna pink mencuri perhatian publik Tanah Air. Momen itu terjadi ketika putri dari Bang Onim, aktivis di Gaza Palestina, berkunjung ke Pondok Modern Darussallam Gontor Putri di Ngawi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. 

Kala itu keluarga Filind Onim diundang menjadi pembicara pada acara bincang-bincang yang mengusung tema "Humanity Issues in Palestine".

Filind Onim putri Bang Onim. (Foto: Instagram @filindonim)

Dalam kesempatan tersebut ayah Filind yakni Bang Onim berbagi cerita dan pengalaman selama tinggal di Gaza, Palestina. Selain menjadi pembicara, kunjungan ini juga dimanfaatkan oleh keluarga Onim untuk mendaftarkan Filind sebagai santri di pondok tersebut.

Selama acara, Filind mendapat kehormatan menyapa para santri dan memimpin sorakan semangat dukungan untuk Palestina. Gaya hijab sederhana namun elegan gadis berusia 12 tahun ini menjadi sorotan.

Dengan mengenakan hijab syari berwarna pink dan baju senada, Filind sukses memikat hati banyak orang. Gaya hijabnya yang sederhana namun anggun mendapat pujian dari berbagai kalangan, termasuk warganet yang mengagumi kecantikan Filind dalam balutan hijab syari tersebut. 

Halaman:
1 2
