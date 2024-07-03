Ikut Kajian Islam, Syifa Hadju Cantik Pakai Hijab Syari Hitam

ARTIS cantik Syifa Hadju jadi pusat perhatian setelah tampil sangat memesona dengan memakai hijab syari hitam. Momen itu terlihat saat ia mengikuti salah satu acara kajian Islam ilmiah di Bogor, Jawa Barat.

Syifa Hadju membuat pangling dengan gaya hijab syari berwarna hitam. Gadis berusia 23 tahun ini juga memakai busana Muslimah panjang yang menambah pesona kecantikannya.

Penasaran dengan pesona cantik Syifa Hadju dalam balutan hijab syari hitam? Berikut ini lima potretnya, seperti dihimpun dari unggahan di akun Instagram @ayah_amanah, Rabu (3/7/2024):

1. Senyum manis

Pancaran kecantikan Syifa Hadju juga terlihat dari senyum manisnya. Ia begitu bercahaya sekaligus bahagia mengikuti acara kajian Islam ilmiah tersebut. Senyum manis Syifa tersirat dari raut wajahnya memancarkan kebahagiaan.