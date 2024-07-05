Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ketika Abu Nawas Cuma Menunjuk Bisa Tahu Titik Tengah Bumi, Semua Orang Bengong

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |07:33 WIB
Ketika Abu Nawas Cuma Menunjuk Bisa Tahu Titik Tengah Bumi, Semua Orang Bengong
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas tahu titik tengah bumi. (Foto: YouTube Juha Official)
A
A
A

ABU Nawas bisa mengetahui titik tengah bumi cuma dengan cara menunjuk. Bermula dari Baginda Raja yang merupakan khalifah Bani Abbasiyah terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terbukti sejumlah ilmuwan dari kalangan Muslim bermunculan pada zaman Abu Nawas tersebut. Kala itu ilmu yang dikembangkan salah satunya ialah bidang astronomi.

Ilustrasi Planet Bumi. (Foto: Piro4D/Pixabay)

Baginda Raja tengah menelusuri posisi tengah bumi. Beberapa hari penelusuran berjalan, ia dengan para ilmuwan belum juga menemukan titik tengah bumi.

Di saat para pemangku kerajaan berdiskusi soal tengah bumi, Abu Nawas yang sedang berjalan di depan kerajaan dipanggil sang Raja. 

Telusuri berita muslim lainnya
