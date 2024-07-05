Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Alasannya Muharram Termasuk Empat Bulan Suci

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |14:33 WIB
Ini Alasannya Muharram Termasuk Empat Bulan Suci
Ilustrasi Muharram termasuk empat bulan suci. (Foto: Shutterstock)
INI alasannya Muharram termasuk Arbaatun Hurum atau empat bulan suci (haram). Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram termasuk bulan yang sangat istimewa. Banyak dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memuliakan bulan Muharram.

Tahun ini, 1 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Ahad 7 Juli 2024 Masehi. Sejumlah amalan bisa dikerjakan dalam bulan suci ini, tentunya memiliki ganjaran pahala yang luar biasa besar.

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu 'anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab Suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban." (HR Bukhari dan Muslim)

Dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Jumat (5/7/2024), keempat bulan itu disebut bulan suci karena dimuliakan sejak zaman jahiliyah hingga masa Islam. Pada bulan-bulan haram ini, tidak boleh ada peperangan.

Ibnu 'Abbas menjelaskan, "Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan salih yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak." (Tafsir At-Thabari) 

