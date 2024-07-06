Hewan Punya Perilaku Simbiosis Sejak Lahir, Alquran dan Sains Ungkap Keuntungannya

ALQURAN dan sains membahas keuntungan perilaku simbiosis pada hewan. Ternyata naluri ini sudah ada sejak mereka dilahirkan.

Hewan memiliki perilaku simbiosis dengan makhluk lain dalam kehidupannya. Keadaan ini akan memberikan keuntungan kepada keduanya.

Diketahui, hewan dapat hidup bersama-sama dalam lingkungan serupa. Simbiosis ternyata sudah lama dijelaskan di kitab suci Alquran dan sains.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

"Dia (Musa) menjawab: 'Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk'." (Quran Surat Taha Ayat 50)

Berdasarkan "Buku Tafsir Ilmi Mengenai Hewan dalam Perspektif Alquran dan Sains (2012)", dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal, naluri, serta kodrat alamiah kepada semua makhluk, termasuk hewan, untuk melangsungkan kehidupannya.

Salah satu naluri yang dimilikinya ialah untuk bekerja sama di antara sejenisnya, baik yang menguntungkan kedua belah pihak maupun salah satunya.