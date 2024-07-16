Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Hukumnya Hanya Melaksanakan Puasa Asyura pada bulan Muharram

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:16 WIB
Ini Hukumnya Hanya Melaksanakan Puasa Asyura pada bulan Muharram
Ilustrasi hukumnya hanya melaksanakan puasa Asyura pada bulan Muharram. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INI hukumnya hanya melaksanakan puasa Asyura pada bulan Muharram. Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengungkapkan bahwa sebagian ulama berpendapat puasa Asyura tanggal 10 Muharram saja hukumnya makruh.

Alasannya, jelas dia, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berencana untuk puasa tanggal 9 Muharram (Tasua) pada tahun berikutnya dengan tujuan menyelisihi cara puasa orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Abu Hanifah, dan yang dikuatkan Syekh Ibn Baz rahimahumullah.

Info grafis keutamaan bulan Muharram. (Foto: Okezone)

"Sementara itu, ulama yang lain berpendapat bahwa melakukan puasa tanggal 10 saja tidak makruh. Akan tetapi yang lebih baik, diiringi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Insya Allah, inilah pendapat yang lebih kuat," terang Ustadz Ammi Nur Baits, seperti dikutip dari laman Konsultasi Syariah, Selasa (16/7/2024).

Ulama besar Syaikhul Islam ibnu Taimiyah mengatakan:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَلا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ ..

"Puasa hari Asyura bisa menjadi kaffarah (penebus dosa) selama setahun, dan tidak dimakruhkan melaksanakan puasa asyura saja." (Lihat kitab Al-Fatawa al-Kubra, 5:378) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/330/3150448/puasa-R3Ey_large.jpg
5 Keutamaan Puasa Asyura, Hapus Dosa Setahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/614/3149960/puasa-uaFv_large.jpg
Jadwal Lengkap Puasa Tasu’a dan Asyura 2025, Doa, Latin, dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/614/3034357/kapan-puasa-tasua-dan-asyura-2024-ini-jadwal-lengkapnya-q0FGmQSTTw.jpg
Kapan Puasa Tasua dan Asyura 2024? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/330/3031793/niat-puasa-asyura-arab-dan-latin-serta-keutamaan-bulan-asyura-NYzYxyhEmW.jpg
Niat Puasa Asyura Arab dan Latin serta Keutamaan Bulan Asyura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/330/3028461/kalau-tidak-puasa-tasua-apakah-boleh-puasa-asyura-0GUIqwY7UI.jpg
Kalau Tidak Puasa Tasua Apakah Boleh Puasa Asyura?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/618/2853635/3-doa-buka-puasa-asyura-2023-beserta-tata-cara-membacanya-2a0WVNvG8U.jpg
3 Doa Buka Puasa Asyura 2023 Beserta Tata Cara Membacanya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement