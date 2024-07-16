Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Rabu 17 Juli 2024 M/11 Muharram 1446 H

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |04:17 WIB
Jadwal Sholat Hari Rabu 17 Juli 2024 M/11 Muharram 1446 H
Ilustrasi jadwal sholat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JADWAL sholat hari Rabu 17 Juli 2024 Masehi/11 Muharram 1446 Hijriah. Insya Allah sangat membantu kaum Muslimin dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

Info grafis tips jitu khusyuk saat sholat. (Foto: Okezone)

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.14

Subuh: 04.24

Zuhur: 11.47

Asar: 15.10

Magrib: 17.46

Isya: 18.59 

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.05

Subuh: 05.15

Zuhur: 12.29

Asar: 15.49

Magrib: 18.19

Isya: 19.32 

