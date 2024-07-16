Jadwal Sholat Hari Rabu 17 Juli 2024 M/11 Muharram 1446 H

JADWAL sholat hari Rabu 17 Juli 2024 Masehi/11 Muharram 1446 Hijriah. Insya Allah sangat membantu kaum Muslimin dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.14

Subuh: 04.24

Zuhur: 11.47

Asar: 15.10

Magrib: 17.46

Isya: 18.59

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.05

Subuh: 05.15

Zuhur: 12.29

Asar: 15.49

Magrib: 18.19

Isya: 19.32