ALQURAN dan sains mengungkap fakta menarik dari bintang-bintang di langit. Benarkah bintang tersebut bisa mati?
Dihimpun dari buku "Sains dalam Alquran", dijelaskan bahwa bintang juga makin terlihat jelas ketika tidak ada cahaya di sekitar wilayah yang menyaksikannya.
Namun ternyata dengan bantuan teleskop raksasa, para ilmuwan bisa mengetahui terdapat ratusan bintang mati setiap jam.
Sebelum mati, sinar di bintang itu tiba-tiba bertambah terang, bahkan mencapai ratusan ribu kali terangnya matahari. Ukurannya pun membesar ribuan kilometer per detik.