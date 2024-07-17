Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bintang-Bintang di Langit Bisa Mati, Ini Penjelasan Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |08:49 WIB
Bintang-Bintang di Langit Bisa Mati, Ini Penjelasan Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap bintang-bintang di langit bisa mati. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap fakta menarik dari bintang-bintang di langit. Benarkah bintang tersebut bisa mati? 

Dihimpun dari buku "Sains dalam Alquran", dijelaskan bahwa bintang juga makin terlihat jelas ketika tidak ada cahaya di sekitar wilayah yang menyaksikannya.

Info grafis sains buktikan bulan menjauhi bumi layaknya keterangan Alquran. (Foto: Okezone)

Namun ternyata dengan bantuan teleskop raksasa, para ilmuwan bisa mengetahui terdapat ratusan bintang mati setiap jam.

Sebelum mati, sinar di bintang itu tiba-tiba bertambah terang, bahkan mencapai ratusan ribu kali terangnya matahari. Ukurannya pun membesar ribuan kilometer per detik. 

1 2 3
