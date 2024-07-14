Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Alquran dan Sains Ungkap Keadaan Luar Biasa di Dalam Perut Ibu Hamil

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |06:32 WIB
Alquran dan Sains Ungkap Keadaan Luar Biasa di Dalam Perut Ibu Hamil
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap keadaan di dalam perut ibu hamil. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap keadaan luar biasa di dalam perut ibu hamil. Ada tiga jenis kegelapan yang ada di dalam perut ibu hamil. Kegelapan tersebut sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat suci Alquran:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

Artinya: "Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (Quran Surat Az-Zumar Ayat 6)

Ibu hamil. (Foto: Freepik)

Kalamullah tersebut menyatakan kalimat tiga kegelapan. Tidak semua orang memahami makna yang sebenarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan tiga kegelapan?

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, menurut para mufasir, tiga kegelapan itu adalah kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan tali ari-ari (plasenta).

Ungkapan ini ada dalam Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Adh-Dhilal, dan Shafwat al-Bayan lima’ani Alquran.

Lantas, apa yang dikatakan para dokter? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tiga kegelapan itu ialah tiga selaput: amnion, korion, dan selaput decidua. Sementara para ahli yang lain berpendapat: perut, rahim, serta selaput amnion.

Lebih lanjut, apabila ditelaah secara ilmiah pendapat para mufasir tersebut, menurut mereka kegelapan pertama ialah kegelapan perut. Ini memang benar-benar kegelapan, karena rongga perut relatif gelap. 

Halaman:
1 2
