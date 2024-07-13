Alquran dan Sains Ungkap Penyebab Munculnya Gravitasi Bumi, Ternyata karena Ini

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap penyebab munculnya gravitasi bumi. Planet bumi diciptakan bukan hanya keindahannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gravitasi yang dapat menyeimbangkan bumi.

Adanya gravitasi bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat suci Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Bukankah Kami jadikan bumi itu tempat berkumpul (kifata) bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?" (QS Al Mursalat: 25–26)

Dikutip dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, kata kifata diambil dari kata dasar kafata, yakfutu, kaftan yang berarti menarik, menghimpun, dan mengumpulkan.

Di antara sifat bumi adalah menarik dan menghimpun. Ayat ini menjadi isyarat yang jelas atas adanya daya gravitasi bumi.

Segala sesuatu di permukaan bumi akan ditarik dan tertarik olehnya. Berat suatu benda pada hakikatnya adalah kekuatan gravitasinya terhadap bumi.

Berat suatu benda selalu sama dengan gaya gravitasi. Benda seberat 100 kilogram di permukaan bumi akan memiliki berat seperenamnya di permukaan bulan.

Manusia yang beratnya 60 kg di permukaan bumi menjadi 10 kg di permukaan bulan. Jadi, berat suatu benda adalah kekuatan gravitasinya ke arah bumi, dan berat suatu benda di permukaan bulan adalah gravitasinya ke arah pusat bulan.

Bagaimana mungkin kehidupan di bumi dapat berlangsung bila tidak ada gravitasi? Bagaimana mungkin air dapat diam di atas permukaan bumi bila bukan karena gravitasi yang menariknya?

Angin bisa terus melekat dengan bumi karena gaya gravitasi bumi menariknya. Seandainya bumi tidak menariknya, angin hanya akan diam, padahal bumi terus bergerak dan berputar.