HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

ASI Membentuk Imunitas di Tubuh Bayi, Alquran dan Sains Beberkan Prosesnya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:27 WIB
ASI Membentuk Imunitas di Tubuh Bayi, Alquran dan Sains Beberkan Prosesnya
Ilustrasi Alquran dan sains membeberkan proses ASI membentuk imunitas di tubuh bayi. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan proses air susu ibu (ASI) bisa membentuk imunitas di tubuh bayi. Pemberian ASI kepada bayi sangatlah penting, karena di dalamnya terdapat nutrisi yang baik dan dapat mendukung tumbuh kembang, juga dapat membentuk imunitas tubuh bayi agar tidak mudah terserang penyakit. 

Dilansir "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan bahwa berbagai studi menyimpulkan ASI dapat meningkatkan kecerdasan anak.

Anak-anak yang di masa kecilnya mendapat ASI yang cukup lebih cerdas ketimbang anak yang tidak mendapatkannya.

Kehangatan dan kasih sayang yang didapat bayi dari ibunya melalui ASI dapat menanamkan di hatinya rasa kasih sayang yang kelak akan tecermin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. 

Air susu ibu (ASI). (Foto: Shutterstock)

Allah Subahanahu wa Ta'ala berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Quran Surat Al Baqarah Ayat 233) 

Halaman:
1 2
