Waspada Penyakit Ain, Amalkan Doa Ini agar Terhindar

AMALKAN doa berikut ini agar terhindar dari penyakit ain. Diketahui bahwa penyakit ain berasal dari pandangan jahat melalui perasaan iri dan dengki seseorang. Bahkan orang yang dipandangnya ini dapat jatuh sakit, mendapatkan musibah, hingga meninggal dunia.

Meski sebagian orang tidak percaya, faktanya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah menyatakan kebenaran penyakit ain dalam sebuah hadits, "Ain itu benar-benar ada! Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa." (HR Muslim)

Dikutip dari nu.or.id, pandangan mata ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Hasan dan Husein saat masih anak-anak agar terlindungi dari gangguan setan dan pandangan mata jahat yang penuh kedengkian.

Di samping pandangan jahat, pandangan takjub dan senang meluap-luap tanpa dibarengi dzikrullah juga dapat membawa pengaruh negatif terhadap objeknya. Pernah dikisahkan sebanyak 70.000 penduduk meninggal dunia seketika setelah salah seorang nabi di masa dahulu yang melewati negeri mereka memandang takjub akan padat penduduk dan makmurnya mereka.