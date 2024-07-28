Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Kerjai Balik Petugas Licik, Abu Nawas Bagi-Bagi Hadiah Pukulan

Hantoro , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |05:29 WIB
Kerjai Balik Petugas Licik, Abu Nawas Bagi-Bagi Hadiah Pukulan
Ilustrasi Abu Nawas mengerjai balik petugas licik. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas terjerat pasal penghinaan terhadap Baginda Raja. Dia pun dijatuhi hukuman oleh Raja. Abu Nawas dipukuli tentara kerajaan bertubuh kekar.

Setelah itu, Abu Nawas diusir keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh petugas istana yang licik.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

"Hai Abu Nawas. Tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masak kau lupa pada janjimu itu?" ucap si petugas penjaga pintu gerbang seperti dilansir nu.or.id.

Dengan perasaan karut-marut, Abu Nawas hanya diam membisu. Dia khawatir emosinya meledak jika langsung menanggapi si penjaga pintu gerbang itu.

"Kok kau diam saja? Kita sepakat, jika kau diberi hadiah oleh Raja, maka hadiah itu dibagi dua; engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya si penjaga.

"Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Raja yang diberikan kepadaku tadi?" ujar Abu Nawas balik bertanya. 

Halaman:
1 2
