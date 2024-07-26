Cerita Lucu Abu Nawas Tetap Bisa Garap Ladang di Rumahnya meski Jadi Tahanan

ABU Nawas melakukan keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan. Dia pun jadi buronan Baginda Raja. Raja lalu memerintahkan pasukannya menangkap Abu Nawas di rumahnya.

Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana.

BACA JUGA: Cerita Lucu Abu Nawas Sembuhkan Sakit Susah Tidur Raja Pakai Cerita Semut

BACA JUGA: Cerita Abu Nawas Nasihati Raja tapi Malah Bikin Kegirangan

Ia sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul, ditambah sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian.

Di dalam penjara, Abu Nawas bepikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Ia memanggil seorang penjaga penjara.

"Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting," kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapa pun, dilansir nu.or.id.