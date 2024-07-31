Kisah Wisatawan Cantik Asal Prancis Ucap Syahadat Setelah Lihat Perilaku Umat Islam

INILAH kisah wisatawan cantik asal Prancis bernama Elodle Moreno (24) mengucap dua kalimat syahadat setelah takjub melihat perilaku umat Islam. Peristiwa ini dia alami ketika berkunjung ke Tekirda, Turki barat laut.

Dilansir laman Anadolu Agency, wisatawan cantik Prancis ini sebelumnya sempat mempelajari tentang ajaran agama Islam. Setelah yakin dengan Islam, ia pun mantap mengambil keputusan bergabung dengan agama yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia ini.

Elodle kemudian melamar ke mufti provinsi dan mengucap dua kalimat syahadat di sana. Setelah resmi menjadi Muslimah, dia kemudian mengubah namanya menjadi Sibel.

Dikutip dari laman About Islam, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jumlah Muslim diperkirakan akan tumbuh lebih dari dua kali lipat jumlah populasi dunia secara keseluruhan antara tahun 2015 dan 2060 menurut penelitian oleh Pew Research Center.