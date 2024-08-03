Alquran dan Sains Ungkap Pembuatan Piramida Mesir hingga Bisa Berdiri Kokoh

ALQURAN dan sains mengungkap proses pembuatan piramida Mesir hingga bisa berdiri kuat kokoh. Piramida menjadi salah satu bangunan yang terdaftar sebagai keajaiban dunia. Alquran dan Sains pun menjelaskan bagaimana piramida terbentuk.

Harian Times edisi 1 Januari 2006 pernah memberitakan hasil penelitian dan mengatakan bahwa piramida Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Tanah liat itu dipanaskan, maka terbentuk batuan keras yang membuatnya tidak dapat dibedakan dengan batuan alam.

Ilmuwan sains menjelaskan, Firaun adalah penguasa yang mahir dalam bidang ilmu kimia untuk memproses tanah liat.

Sebelumnya, Profesor Gilles Hug dan Dr Michel Barsoum mengatakan piramida Mesir dibangun dengan menggunakan batuan asli serta batu yang diciptakan dari tanah liat.

Sementara ilmuwan asal Prancis, Profesor Davidovits, memaparkan penelitian serupa dengan memanfaatkan mikroskop elektron. Ia menemukan bahwa batu piramida Mesir dibuat dari lumpur.

Ia menerangkan, lumpur tersebut berasal dari lumpur kapur yang diberi garam, lalu dipanaskan. Setelah itu, diletakkan di tempat yang telah disediakan di tembok piramida.

Ilmuwan lain asal Belgia juga meneliti piramida selama bertahun-tahun. Ia menemukan bahwa piramida diciptakan dengan mengandalkan tanah liat.