Syarat Petugas Haji 2025, Penting Diketahui Sebelum Mendaftar

SYARAT petugas haji 2025 dibahas dalam artikel berikut ini. Menjadi petugas haji adalah tanggung jawab besar yang memerlukan dedikasi dan persiapan matang.

Berikut ini beberapa syarat bagi kaum Muslimin yang ingin mendaftar sebagai Petugas Haji Indonesia Tahun 2025, sebagaimana telah Okezone himpun:

Syarat Umum PPIH Kloter

1. Beragama Islam

2. Warga negara Indonesia

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Laki-laki atau Perempuan

5. Tidak dalam kondisi hamil

6. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik

7. Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan aplikasi pelaporan PPIH

Syarat Khusus PPIH Kloter

Ketua Kloter

1. Pegawai ASN Kementerian Agama

2. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun

3. Memahami fikih manasik dan alur perjalanan haji

4. Memiliki kemampuan memimpin, koordinasi, dan komunikasi

5. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang agama Islam

6. Diutamakan sudah pernah menunaikan ibadah haji

7. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris

Pembimbing Ibadah Kloter

1. Berusia 35 sampai 60 tahun

2. Pernah menunaikan ibadah haji

3. Memiliki sertifikat pembimbing manasik

4. Memahami fikih dan manasik dan alur perjalanan haji

5. Pegawai ASN Kementerian Agama, unsur perguruan tinggi Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pondok pesantren

6. Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jamaah haji pra-keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan

7. Berpendidikan paling rendah sarjana

8. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris