Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Berapa Setoran Awal Haji Indonesia?

Salam Ramdhani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |13:16 WIB
Berapa Setoran Awal Haji Indonesia?
Ilustrasi setoran awal haji Indonesia. (Foto: MCH/Okezone)
A
A
A

BERAPA setoran awal haji Indonesia? Ibadah haji merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial.

Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan biaya setoran awal haji yang harus dibayarkan para calon jamaah.

Setoran awal untuk mendaftar haji reguler pada tahun 2024 adalah sebesar Rp25 juta. Setoran ini dibayarkan saat calon jamaah membuka tabungan haji di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Kebijakan ini diterapkan Kementerian Agama (Kemenag) sejak 3 Mei 2010. Tujuannya untuk mengatasi laju pertambahan jumlah calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu. 

Jamaah haji Indonesia. (Foto: MCH 2024/Okezone)

Skema Pembayaran

Skema pembayaran dilakukan secara bertahap. Pertama, calon jamaah haji harus menyetorkan setoran awal sebesar Rp25 juta. Kemudian melunasi sisa biaya sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Pelunasannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil.

Total biaya haji tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp93,4 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah adalah Rp56.046.172 (60 persen), sementara sisanya sebesar Rp37.364.111 (40 persen) ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement